POL-HSK: Einbruch in Lagerhalle

Arnsberg/Eslohe/Schmallenberg/Winterberg (ots) - Arnsberg: Im Allensteinweg drangen zwischen dem 11. Mai und dem 13. Mai unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Hier wurde die Wohnung durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Eslohe: Im Wennetal wurde am Sonntagmorgen versucht in eine Firma einzudringen. Um 00.52 Uhr schlug die Alarmanlage an und vertrieb die Einbrecher. ...

