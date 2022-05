Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg/Eslohe/Schmallenberg/Winterberg (ots)

Arnsberg:

Im Allensteinweg drangen zwischen dem 11. Mai und dem 13. Mai unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Hier wurde die Wohnung durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Eslohe:

Im Wennetal wurde am Sonntagmorgen versucht in eine Firma einzudringen. Um 00.52 Uhr schlug die Alarmanlage an und vertrieb die Einbrecher. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Schmallenberg:

Im Kutscherweg drangen zwischen dem 9. Und 12. Mai Unbekannte in eine Kunstschule ein. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet und beschädigt. Am Freitagnachmittag wurde in Berghausen zwischen 16.20 und 16.45 Uhr der Opferstock der Kirche aufgebrochen und entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Winterberg:

In einer Kirche in der Straße Alter Schulweg wurde am 11. Mai zwischen 08.30 Uhr und 16.30 Uhr der Opferstock aufgebrochen und entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

