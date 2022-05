POL-HSK: Mit Motorrad gestürzt

Hallenberg (ots) - Am 13.05.2022 kam um 08:50 Uhr es bei Wartungsarbeiten an einer Photovoltaikanlage auf einem Scheunendach zu einem Arbeitsunfall. Ein 19 Jahre alter Elektrotechniker stürzte hierbei durch die Lichtplatte einer Dachfläche ca. 8 Meter in die Tiefe. Hierbei erlitt er u.a. Knochenbrüche und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Marburg geflogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht ...

