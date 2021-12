Polizei Aachen

POL-AC: Ladendieb setzt Pfefferspray ein - Zeugen können den Mann überwältigen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Stolberg (Mausbach) (ots)

Gestern Morgen (16.12.2021) steckte ein Täter in einem Supermarkt auf der Gressenicher Straße mehrere Zigarettenpackungen ein, ohne dafür zu bezahlen. Als er den Discounter verlassen wollte, stellte sich ein Angestellter ihm in den Weg und es kam zu einer Rangelei. Der Tatverdächtige attackierte diesen und zu Hilfe eilende Kunden daraufhin mit Pfefferspray. Trotz tränender Augen konnte man den Mann aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 32- jährige Stolberger ist polizeilich bekannt und steht in dringendem Tatverdacht in letzter Vergangenheit in Stolberg ähnliche Diebstahlsdelikte begangen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (pw)

