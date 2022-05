Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vorsicht vor Taschendieben

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg, Bestwig, Olsberg

Gestern kam es zu fünf Taschendiebstählen im Kreisgebiet. Alle Diebstähle ereigneten sich in Lebensmittel-Discountern. Den Geschädigten wurden die Geldbörsen aus den Hosentaschen oder mitgeführten Einkaufsbeuteln oder Handtaschen entwendet. Die Geschädigten gaben an, teilweise von fremden Personen im Laden angerempelt oder angesprochen worden zu sein. In Bestwig im Lidl Markt wurde gegen 13:00 Uhr ein Mann von einem augenscheinlich gehbehinderten Mann um Hilfe gebeten. Er sollte ihm Zucker aus dem Real holen. Dieses tat der Mann auch. Kurze Zeit später stellte er fest, dass sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche fehlte. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei der erbetenen Hilfeleistung um ein Ablenkungsmanöver gehandelt hat. Der gehbehinderte Mann wird wie folgt beschrieben: 65-70 Jahre alt, 170-175 cm groß, kräftige Figur, südländisches Aussehen, leicht gebräunte Hautfarbe. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell