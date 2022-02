Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Windböe verursacht Verkehrsunfall

Schleiden-Morsbach (ots)

Offenbar aufgrund einer Windböe verlor am frühen Montagmorgen (6.53 Uhr) ein 30-Jähriger aus Herzogenrath die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 266 von Einruhr nach Vogelsang unterwegs. Nach eigenen Angaben erfasste eine Windböe seinen Pkw und drückte ihn in die linksseitige Leitplanke. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 30-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell