Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Altholz in Brand gesetzt

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Offenbar mit einem Brandbeschleuniger wurde am Montagabend (22.15 Uhr) gelagertes Altholz an der Friedrichstraße (Gertrudenhof) in Brand gesetzt. Die hinzu gerufene Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Personen wurden nicht verletzt.

