Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusteller von Hund gebissen

Hellenthal-Hollerath (ots)

Als ein Paket-Zusteller am Freitagmittag (13.25 Uhr) ein Paket auf der Luxemburger Straße zustellen wollte, wurde er, von einem auf dem Grundstück laufenden Hund, gebissen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Hundehalterin nicht zu Hause. Die Kanarische Dogge lief auf dem völlig umfriedeten Grundstück frei herum. Durch die Hundehalterin wurden Paketboten daraufhin gewiesen, Pakete am Eingangstor abzulegen. Dies war dem Paket-Boten offenbar nicht bekannt. Nach Betreten des Grundstücks und einer zurückgelegten Wegstrecke bis zur Haustür (30 Meter), wollte er das Paket vor der Haustür ablegen. Dabei wurde er durch den Hund zweimal ins Gesäß gebissen. Der Hund ließ vom Boten ab. Der Zusteller verließ das Grundstück und informierte den Rettungsdienst. Dieser brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell