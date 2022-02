Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision nach Abbiegevorgang

Blankenheim-Hüngersdorf (ots)

Am Samstagmittag (13.25 Uhr) befuhr ein 25-jähriger aus Blankenheim mit seinem Pkw die Kreisstraße 43. Von dieser wollte er nach links auf die Bundesstraße 258 in Richtung Blankenheim abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein 21-jähriger Blankenheimer die Bundesstraße nach Ahrhütte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

