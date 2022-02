Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reifen an Pkw zerstochen

Kall (ots)

Als ein 51-jähriger Schleidener seinen Pkw am Sonntagmorgen (8.30 Uhr) nutzen wollte, erkannte er einen "Plattfuß" an seinem Pkw. Unbekannte hatten alle vier Reifen am Fahrzeug zerstochen. Er selbst hatte zuvor seinen Pkw am Samstagabend (20.30 Uhr) an der Straße "Auf der Natzen" abgestellt.

