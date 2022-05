POL-HSK: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Schmallenberg-Grafschaft Im Zeitraum von Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 11:30 Uhr drangen unbekannte Täter in den Kiosk an der Minigolfanlage in Grafschaft ein. Dazu hebelten sie die Eingangstür auf. Die Täter entwendeten diverse Getränke und Süßigkeiten. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

