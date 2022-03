Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Kinder flüchten vom Tatort

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (30.03.), gegen 14:15 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus am Boverter Kirchweg. Ein 71 Jahre alter Meerbuscher hatte ein verdächtiges Knirschen gehört und wenig später ein fremdes Mädchen an seinem Haus entdeckt. Als das Mädchen den Mann bemerkte, flüchtete es mit einem Jungen vom Tatort.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Einbrecher im Kindesalter versucht, die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln.

Der Junge soll 13 bis 15 Jahre alt und 150 Zentimeter groß sein. Er hat kurze dunkle Haare und trug graue oder braune Kleidung.

Das Mädchen wird als 14 bis 16 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß beschrieben. Sie hat dunkle Haare und war mit einer Jacke mit einem braunen Muster bekleidet.

Die Ermittler prüfen Zusammenhänge mit einer Tat am Dienstag (22.03.), bei der zwei Kinder versucht hatten, in ein Reihenhaus einzubrechen. Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 23.03.2022, 11:50 Uhr, unter dem Titel "Wohnungseinbrüche in Meerbusch, Dormagen und Grevenbroich - Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Meerbusch erfolgreich" über den Sachverhalt. Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5178282

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell