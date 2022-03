Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Wer hat etwas beobachtet?

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30./31.03.), gegen 03:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Straße "Am Bahndamm". Ein Zeuge hatte mehrere dunkel gekleidete Personen beobachtet, die sich an der Eingangstür zu schaffen machten. Als die Täter den Zeugen bemerkten, rannten sie in Richtung Hülchrather Straße und stiegen dort in einen mit laufendem Motor wartenden, schwarzen Audi A4 oder Mercedes A-Klasse. Das Fahrzeug flüchtete anschließend in Richtung Marienstraße.

Wie viele Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten offenbar zwei Männer erfolglos versucht, die Glasschiebetüren auseinanderzudrücken. Eine Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor.

An dem Fluchtwagen waren zur Tatzeit die Kennzeichen NE-JB 602 angebracht. Die Nummernschilder waren zuvor an der Straße "Neubrück" von einem parkenden Kleinwagen gestohlen worden.

Sofort nach dem Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern mit mehreren Streifenwagen erbrachten bislang keine weiteren Erkenntnisse.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell