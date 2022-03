POL-NE: Räuberischer Diebstahl- Die Polizei stellt flüchtenden Täter

Dormagen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30./31.03.), gegen 02:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft an der Krefelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Unbekannte mit einem Stein die Verglasung einer Terrassentür an der Gebäuderückseite eingeschlagen. Im Verkaufsraum entwendeten die Diebe eine unbekannte Menge ...

mehr