Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei verzeichnet Diebstähle in der Nähe von Geldautomaten

Kaarst, Neuss (ots)

Die Kripo warnt: Achten Sie auf ihre Geldbörse nach direkter Abholung von Geld am Bankautomaten.

Am Mittwoch (30.03.) kam es in Neuss sowie in Kaarst zu zwei Fällen. Beide Opfer merkten kurze Zeit nach dem Besuch am Geldautomaten, dass das Portmonee fehlte.

Gegen 10:45 Uhr besuchte ein 67 Jähriger die Bank an der Maubisstraße in Kaarst. Anschließend machte er sich auf den Weg zum Einkaufen. Vor dem Supermarkt bemerkte er, dass sich die Geldbörse nicht mehr in seiner Umhängetasche befand.

In Neuss an der Oberstraße holte eine 51 Jährige, gegen 13:15 Uhr, einen dreistelligen Betrag am Automaten ab. Wenige Minuten später stellte sie das Fehlen ihres Portmonees fest. Auffällig kamen ihr zwei Männer in der Bank vor, die direkt hinter ihr bei der Abholung standen. Möglicherweise handelt es sich hierbei um die Täter.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Was kostet eigentlich ein Diebstahl der eigenen Geldbörse? Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell