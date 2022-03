POL-NE: Betrüger geben sich als Handwerker aus - Schmuck und Bargeld erbeutet

Kaarst, Neuss (ots) - Die Kripo warnt: Achten Sie auf ihre Geldbörse nach direkter Abholung von Geld am Bankautomaten. Am Mittwoch (30.03.) kam es in Neuss sowie in Kaarst zu zwei Fällen. Beide Opfer merkten kurze Zeit nach dem Besuch am Geldautomaten, dass das Portmonee fehlte. Gegen 10:45 Uhr besuchte ein 67 Jähriger die Bank an der Maubisstraße in Kaarst. ...

