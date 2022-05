POL-HSK: Unfall mit Pedelec

Meschede (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag in einen Kiosk in Mielinghausen einzubrechen. Die Täter scheiterten. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 1141 E-Mail: ...

