Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Meschede (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag in einen Kiosk in Mielinghausen einzubrechen. Die Täter scheiterten. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell