Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220822 - 0948 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Portemonnaie entwendet

Frankfurt (ots)

fue) Ein 27-jähriger Mann befand sich am Sonntag, den 21. August 2022, gegen 18.25 Uhr, am Fußgängerüberweg in Höhe Am Hauptbahnhof 8. Als er dort an der Ampel wartete, wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der versuchte, mit ihm ein Gespräch zu führen. Dabei trat eine weibliche Person an ihn heran, die ihm das Portemonnaie aus der hinteren rechten Hosentasche gezogen haben soll. Die beiden Personen flüchteten in unbekannte Richtung. In der Geldbörse befanden sich rund 250 EUR Bargeld und zwei Bankkarten.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 20-27 Jahre alt, schlank, dunkelblondes Haar, Boxerschnitt. Trug ein T-Shirt, eine kurze Hose und eine Tasche über der Brust. 2. Täterin: Etwa 25 Jahre alt und ca. 150 cm groß. Lange, schwarze Haare, schlanke Figur. Trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen wenden sich bitte an das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 104 00

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell