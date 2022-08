POL-F: 220822 - 0949 Frankfurt - Innenstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) - fue) Ein 27-jähriger Mann befand sich am Sonntag, den 21. August 2022, gegen 18.25 Uhr, am Fußgängerüberweg in Höhe Am Hauptbahnhof 8. Als er dort an der Ampel wartete, wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der versuchte, mit ihm ein Gespräch zu führen. Dabei trat eine weibliche Person an ihn heran, die ihm das Portemonnaie aus ...

