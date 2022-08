Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220820 - 0954 Frankfurt - Gallus: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstagnachmittag (20. August 2022) konnten gegen 15:15 Uhr zwei Männer im Bereich der Speyrer Straße festgenommen werden, nachdem sie zuvor mit Drogen gehandelt hatten. Insgesamt konnten ca. 350 Gramm Rauschgift sowie ca. 10.000 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Männer wurden in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Der polizeibekannte 54-jährige Rauschgiftkonsument und -händler konnte durch Kräfte der Polizei dabei beobachtet werden, wie er mit dem Fahrrad zu einer Anschrift in der Speyrer Straße fuhr und dort das Haus betrat. Kurz darauf verließ er das Gebäude, gefolgt von einem weiteren Mann und die Beamten konnten sehen, wie Rauschgift und Geld den Besitzer wechselten. Daraufhin wurde der mit Rad angereiste Mann kontrolliert und festgenommen. Er trug ca. 10 Gramm Kokain bei sich und eine Überprüfung des Fahrrads ergab, dass es gestohlen war. Der 37-jährige Verkäufer des Rauschgifts wurde ebenfalls festgenommen. Er führte cirka 3 Gramm Kokain sowie knapp 500 EUR bei sich. In seiner Wohnung konnten im Rahmen einer Durchsuchung über 300 Gramm Kokain sowie knapp 10.000 Euro Bargeld aufgefunden werden. Die beiden Täter wurden vorläufig festgenommen.

