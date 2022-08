Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220821 - 0955 Frankfurt - Sossenheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntagnachmittag (21. August 2022) kam es in einem Wohnhaus im Flurscheideweg gegen 15.00 Uhr zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Täter wurde dabei leicht verletzt; die eingesetzten Polizeibeamten trugen keine Verletzungen davon. Die Streife wurde zu einem Wohnhaus im Flurscheideweg gerufen, da sich dort ein Mann unberechtigterweise in einem Keller aufhielt. Als die Beamten vor Ort eintrafen und den 67 Jahre alten Mann aufforderten das Kellerabteil zu verlassen, weigerte dieser sich und griff stattdessen nach einem Cuttermesser. Durch einen der Polizeibeamten wurde daraufhin Reizstoff eingesetzt, was zur Folge hatte, dass der Beschuldigte das Messer ablegte, sich stattdessen aber eine Flachschaufel nahm und diese in Richtung der Beamten stieß. Dieser Angriff sowie der Versuch erneut das Messer zu greifen wurden blieben glücklicherweise erfolglos. Der Mann konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden. Während die Angriffe für die Polizeibeamten körperlich folgenlos blieben, trug der wohnsitzlose Mann Augenreizungen durch das Pfefferspray sowie Schürfwunden an den Handgelenken davon.

