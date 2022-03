Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Pirmasens

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

Jacqueline Schröder übernimmt am 1. April die Leitung der Polizeiinspektion Pirmasens. Sie wird Nachfolgerin von Kai Antes, der als Dozent zur Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz wechselt.

Polizeioberrat Antes war seit Oktober 2019 Leiter der Pirmasenser Polizeiinspektion. Er stammt aus Kaiserslautern und wohnt im Landkreis Südwestpfalz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzten seine offene und unkomplizierte Art. Auch der Oberbürgermeister der Stadt, Markus Zwick, lobte den scheidenden Inspektionsleiter als Polizeichef mit Herz und Verstand.

Polizeipräsident Michael Denne und sein Stellvertreter Heiner Schmolzi verabschiedeten Kai Antes am Donnerstag in kleiner Runde und bedankten sich für seine engagierte Arbeit beim Polizeipräsidium Westpfalz. Denne: "Mit Ihnen verlieren wir eine erfahrene Führungskraft, die in vielen Situationen ihre Kompetenz unter Beweis gestellt hat. Für Ihre neue Aufgabe wünsche ich Ihnen alles Gute."

Mit Polizeioberrätin Jacqueline Schröder wird erstmals eine Frau die Polizeiinspektion Pirmasens leiten. Die Inspektion trägt gemeinsam mit ihren Partnern die Verantwortung für die Sicherheit von rund 67.000 Menschen in der Stadt Pirmasens, in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und in der Verbandsgemeinde Rodalben. Als Inspektionsleiterin in Pirmasens ist Schröder auch Vertreterin des Leiters der Polizeidirektion Pirmasens, Stefan Bauer.

Die 41-Jährige ist in Mayen geboren und in der Eifel aufgewachsen. Ihre Karriere bei der rheinland-pfälzischen Polizei begann sie im November 1999 in Enkenbach-Alsenborn. Nach Abschluss des Studiums an der damaligen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Polizei war die junge Kommissarin als Einsatzsachbearbeiterin bei der Bereitschaftspolizei in Koblenz eingesetzt. Es folgten Stationen im Schichtdienst der Schutzpolizei in Andernach und Mayen. Vor ihrem dreijährigen Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup, das sie 2015 erfolgreich abschloss, war Schröder in verschiedenen Führungsfunktionen im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz tätig.

Im Oktober 2015 übernahm die Polizeirätin eine Leitungsfunktion im Führungsstab des Polizeipräsidiums Westpfalz. Sie trug Verantwortung für den Stabsbereichs 1, zu dem unter anderem die Sachbereiche Einsatz, Kriminalitätsbekämpfung und Verkehr gehören. Sie war damals die erste Frau im höheren Dienst, die zum Polizeipräsidium Westpfalz versetzt wurde. 2019 wechselte Jacqueline Schröder ins Ministerium des Innern und für Sport nach Mainz. Dort koordinierte sie die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Rheinland-Pfalz.

Schröder wohnt in Kaiserslautern. In ihrer Freizeit ist sie gerne sportlich unterwegs, am liebsten mit dem Mountainbike oder beim Wandern im Pfälzer Wald.

Aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet das Polizeipräsidium Westpfalz auf die sonst übliche offizielle Amtseinführung mit geladenen Gästen. Am Freitag begrüßt Polizeipräsident Michael Denne Jacqueline Schröder zunächst im kleinen Kreis im Präsidium und überträgt der Polizeioberrätin ihre neue Aufgabe. Anschließend wird die neue Inspektionsleiterin an ihrer neuen Wirkungsstätte in Anwesenheit von Polizeivizepräsident Heiner Schmolzi in den Kreis der Führungskräfte der Polizeidirektion Pirmasens aufgenommen. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell