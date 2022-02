Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Von Fahrbahn abgekommen +++ Lütetsburg - Frau mit Pedelec gestürzt +++ Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Von Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Großheide. Ein 28 Jahre alter Mann fuhr gegen 10 Uhr mit einem BMW auf dem Königsweg in Richtung Großheide, als er nach ersten Erkenntnissen hinter einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und mit einer Warntafel und einem Pfosten kollidierte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der genutzte BMW nicht zugelassen war. Der 28-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand offenbar unter Drogeneinfluss. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegen den 28-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Lütetsburg - Frau mit Pedelec gestürzt

Eine 32 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag in Lütetsburg schwer gestürzt. Die Frau fuhr gegen 20.50 Uhr auf dem Wanderweg am Berumerfehnkanal und stürzte nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt. Sie erlitt eine schwere Kopfverletzung. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitag kam es in Norden in der Zeit von 11 Uhr bis 13.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Pottbackerslohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den auf dem Parkplatz abgestellten Opel Meriva vermutlich beim Vorbeifahren. Hierbei wurde der geparkte Pkw am Rücklicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell