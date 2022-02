Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 27.02.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung an Pkw

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Straße Am Badesee in Tannenhausen durch einen bislang unbekannten Täter ein abgestellter Skoda Octavia beschädigt. Dabei wurde durch den Täter der Heckscheibenwischer abgebrochen sowie der linke Außenspiegel zerstört. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Sachbeschädigung an Eingangstür Am Samstagabend um 20:00 Uhr werfen unbekannte Täter mit einem Gartenzwerg die Glasscheibe einer Wohnungseingangstür ein und entfernen sich anschließend vom Ereignisort. Bei dem Tatort handelt es sich um die Rudolf-Eucken-Allee in Aurich. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstagmorgen gegen halb sechs befährt der bislang unbekannte Beteiligte mit einem Pkw die Emder Straße in Riepe und hat die Absicht nach rechts auf die Friesenstraße in Fahrtrichtung Oldersum aufzufahren. Dabei überfährt der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Pkw die dortige Verkehrsinsel. Anschließend kommt der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt zunächst eine Hecke, eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun. Der Unfallfahrer entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel Am frühen Samstagabend wird durch Beamte der Wache Aurich eine Verkehrskontrolle in der Raiffeisenstraße in Aurich durchgeführt. Dabei kann bei einem 31 Jahre alten Mann aus Aurich nach einem freiwilligen Drogenvortest der Konsum von Betäubungsmittel festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Verkehrsunfall mit Flucht

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagvormittag wurde in der Weddigenstraße in Aurich ein am Straßenrand abgestellter VW Multivan durch einen bislang unbekannten Pkw beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Ihlow - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstagmittag befährt ein 22-jähriger Mann aus Ihlow den Balkweg in Fahrtrichtung Auricher Straße und hat die Absicht, nach links auf die Auricher Straße aufzufahren. Hierbei übersieht der Fahrer den Pkw eines 34 Jahre alten Mannes aus Wildeshausen, der sich auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Leer befindet. Dieser führt ein Ausweichmanöver durch, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutscht auf der rechten Fahrbahnseite in einen angrenzenden Graben. Dabei verletzt sich eine 38-jährige Beifahrerin aus Wildeshausen leicht.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Loppersum - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr kam ein 55-jähriger aus Loppersum mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Groß Midlum - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Gegen 02.50 Uhr kam es in Groß Midlum zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Osteuropäer kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Zaun und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen. Der Fahrer stieg zunächst aus seinem PKW aus und wollte die Unfallstelle verlassen. Er konnte jedoch durch Anwohner daran gehindert werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-negativ-

Verkehrsgeschehen

Bei der Polizei ging am Samstagabend eine Meldung über einen PKW ein, welcher durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Das Fahrzeug konnte im Stadtgebiet Wittmund angetroffen und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Hierbei erhärtete sich der Verdacht einer Beeinflussung durch starke Medikamente. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

