Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 26.02.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Ein 59-jähriger Mann aus Südbrookmerland befährt mit einem Mofa die Moordorfer Straße in Aurich. Während einer durchgeführten Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass für das Mofa keine gültige Haftpflichtversicherung besteht. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Aurich - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Beamte der Polizeiinspektion Aurich im Bereich der Emder Straße in Aurich auf zwei Pkw aufmerksam, die nebeneinander auf der Emder Straße stadtauswärts in Fahrtrichtung Moordorf fuhren. Die beiden Pkw befanden sich auf der gleichen Höhe und beschleunigen zeitgleich die Pkw in einer derartigen Weise, dass von einem Kraftfahrzeugrennen ausgegangen werden kann. Die beiden Pkw können daraufhin in Moordorf angehalten und kontrolliert werden. Gegen die beiden männlichen Fahrzeugführer, 26 Jahre aus Aurich und 37 Jahre aus Marienhafe, wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die Führerscheine der beiden Personen werden beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Flucht Ein 16-jähriger Mann aus Aurich befährt mit einem Pedelec die Marktstraße in Aurich. Ein entgegenkommender Pkw fährt nicht möglich weit rechts, sodass der Pedelec-Fahrer seinerseits auf den angrenzenden Gehweg ausweichen muss, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Dabei stürzt der Pedelec-Fahrer und verletzt sich leicht. Der Pkw setzt die Fahrt fort und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Audi und dessen Fahrer auf der Norddeicher Straße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer, ein 26-jähriger Norder, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Nachdem ein Vortest positiv verlief, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem Norder außerdem untersagt und er muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Freitag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde der geparkte Opel eines 73-jährigen Mannes aus Schortens auf einem Parkplatz in der Pottbackerslohne angefahren. Ein Unbekannter beschädigte den Opel vermutlich beim Vorbeifahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Krummhörn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, wurde der geparkte Hyundai eines 52-jährigen Mannes aus der Krummhörn durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Esens - Radfahrerin leicht verletzt, 202200265402 Bei einem Verkehrsunfall in Esens, ist eine 28-jährige Frau aus Holtgast leicht verletzt worden. Die junge Frau wollte mit ihrem Fahrrad am Freitag gegen 18 Uhr die Dornumer Straße im Bereich Mühlenstrich überqueren und übersah dabei einen 47-jährigen Mann aus Aurich, der mit seinem Opel auf der Dornumer Straße fuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Westerholt - Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs, 202200263715 Die Polizei kontrollierte am Freitag einen 15-Jährigen aus Neuschoo. Der Jugendliche war gegen 11 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem Ewigsweg unterwegs. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass am Mofa ein altes Versicherungskennzeichen angebracht war. Außerdem war der Jugendliche lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Das Versicherungskennzeichen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell