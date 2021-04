Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Kaiserslautern (ots)

Auf Schmuck und Geld hatten es Einbrecher abgesehen, die am Dienstagmorgen im östlichen Stadtgebiet aktiv waren. Die Unbekannten drangen in ein Mehrfamilienhaus in der Dornenstraße ein und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Sie durchsuchten die Räume offenbar gezielt nach Wertgegenständen und erbeuteten mehrere Schmuckstücke aus Echtgold sowie mehrere hundert Euro Bargeld.

Da die Bewohnerin das Haus nur kurz verlassen hatte, muss die Tatzeit zwischen 8.45 und 9 Uhr liegen. Zeugen, denen in diesem kurzen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. | cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell