POL-AUR: Aurich - Fußgängerin angefahren und geflüchtet +++ Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Aurich - Unfallzeugen gesucht

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag in Aurich mit einer Fußgängerin zusammengestoßen und geflüchtet. Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr an der Ecke Hasseburger Straße / Julianenburger Straße. Nach bisherigem Erkenntnisstand bog der Unbekannte mit seinem Pkw von der Hasseburger Straße nach rechts auf die Julianenburger Straße ein und stieß mit einer von links kommenden 25-jährigen Fußgängerin auf dem Gehweg zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Er soll einen schwarzen Kombi gefahren haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Aurich hat am Mittwoch ein Unbekannter einen silbernen Opel Meriva beschädigt. Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr stieß der unbekannte Fahrzeugführer auf dem Parkplatz Am Schulzentrum gegen den Opel und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Oldersumer Straße in Aurich ereignete. Gegen 7.40 Uhr stießen auf der Kreuzung Am Schulzentrum ein 42-jähriger VW-Fahrer und eine 35-jährige VW-Fahrerin zusammen. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

