Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Osteel - Unfallflucht +++ Hage - Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Fahrerlaubnis war am Dienstagmorgen ein 38-Jähriger in Großheide mit dem Auto unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 7.30 Uhr auf der Großheider Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Osteel - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmorgen in Osteel. Gegen 5 Uhr fuhr der Fahrer eines Lkw mit Anhänger aus Richtung Pewsum kommend auf der L4. Im Bereich Osteeler Altendeich kollidierte der Außenspiegel seines Lastwagens mit dem eines entgegenkommenden Lkws. Der Lkw-Fahrer, der in Richtung Pewsum unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Hage - Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hage ist am Dienstag ein Jugendlicher verletzt worden. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 82 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Hauptstraße in Richtung Norden und wollte nach rechts in einen Privatweg abbiegen. Hierbei übersah er einen 15 Jahre alten Radfahrer, der in Richtung Berumbur unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt.

