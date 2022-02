Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Einbruch in Bäckerei +++ Aurich/Wiesens - Auffahrunfall +++ Aurich - Spiegelunfall +++ Osteel - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Einbruch in Bäckerei

Am Wochenende ist in Großheide in eine Bäckerei eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag, 10.30 Uhr, und Montag, 4.50 Uhr, gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen einer Bäckerei in der Coldinner Straße. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei Norden bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich, telefonisch unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Wiesens - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Wiesens wurde am Montag eine Autofahrerin verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 10.40 Uhr auf der Wiesenser Straße, als ein 35 Jahre alter Autofahrer in Höhe Ollbörg eine verkehrsbedingt haltende 64-jährige Autofahrerin übersah. Es gelang ihm nicht, rechtzeitig bremsen und er fuhr auf. Die 64-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Aurich - Spiegelunfall

Zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr kam es am Dienstag gegen 9.10 Uhr in Aurich. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr auf der Wiesenser Straße in Richtung Wiesens und geriet offenbar in Höhe des Friesenwegs auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Geländewagens und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer des weißen Lastwagens unter Telefon 04941 606215.

Osteel - Von Fahrbahn abgekommen

In Osteel ist in der Nacht zu Dienstag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 23.20 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße Moortunweg unterwegs. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf einen Grünstreifen. Der Fahrer blieb unverletzt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell