Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 20.02.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Unter dem Einfluss von Alkohol gefahren

Aurich - Am Samstagabend, gegen 19:35 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 46-jährigen Mann aus Aurich, welcher zuvor die Esenser Straße in Aurich mit seinem Peugeot befahren hat. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Messung ergab einen Wert über 1,5 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Wechselseitige Körperverletzung

Aurich - Am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, kam es in einem Schnellrestaurant in der Emder Straße in Aurich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter zwischen 25 und 27 Jahren. Ein 27-jähriger Auricher wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Altkreis Norden

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rechtsupweg - In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Mercedes und dessen Fahrer auf der Hauptstraße. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer, ein 21-jähriger Brookmerländer, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Körperverletzung

Großheide - In der Coldinner Straße beobachteten mehrere Personen am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, wie eine stark alkoholisierte Frau von einer Gaststätte mit ihrem Pkw wegfahren wollte. Sie hinderten die Frau daran. Im Zuge dessen trat die alkoholisierte Frau, eine 45-Jährige aus der Gemeinde Großheide, mehrfach auf einen 21-jährigen Großheider ein. Der Mann wurde am Oberschenkel getroffen und leicht verletzt. Die 45-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich für ihr Handeln verantworten.

Landkreis Wittmund

Alkoholisierte und aggressive Peron beschäftigte die Polizei Wittmund - Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, pöbelte ein 51-jähriger Wittmunder, auf einem öffentlichen Parkplatz entlang der Esenser Straße in Wittmund, Passanten an. Ohne ersichtlichen Grund beleidigte der stark alkoholisierte Wittmunder u.a. einen 53-jährigen Werdumer und versuchte diesen zu schlagen. Kurze Zeit später geriet der weiterhin aggressive Wittmunder in eine hilflose Lage, welche einen weiteren Polizeieinsatz nach sich zog. In Anwesenheit der Polizei wurde nun eine längere medizinische Untersuchung erforderlich. Daraus resultierend erfolgte letztendlich eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus. Gegen den aggressiven Verursacher wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Trunkenheit im Verkehr

Westerholt - In der Nacht zu Sonntag wurde eine Polizeistreife auf einen Pkw mit rasanter Fahrweise aufmerksam. Im Rahmen einer darauffolgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Großefehn unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Aufgrund der Feststellungen wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell