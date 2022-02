Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen +++ Krummhörn - Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Norden - Unfallflucht +++ Ihlow - Auto touchiert und geflüchtet +++ Aurich - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

In der Burgstraße in Aurich wurde ein Pedelec gestohlen. Unbekannte entwendeten zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 15.45 Uhr, ein schwarzes Pedelec der Marke KTM in der Burgstraße in Höhe des Museums. Hinweise auf den Verbleib des Rads nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Krummhörn/Upleward - Zigarettenautomat wurde aufgebrochen

In Upleward wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. In der Nacht zu Donnerstag öffneten Unbekannte gewaltsam einen Automaten im Tillkeweg und entwendeten daraus Tabakwaren und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkdeck

Auf dem Parkdeck des Norder Tor kam es Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß zwischen 7.50 Uhr und 13.10 Uhr vermutlich mit einer Autotür gegen die Beifahrerseite eines gelben VW Touran. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Ihlow/Riepe - Auto touchiert und geflüchtet

Am Donnerstag ist ein unbekannter Fahrzeugführer in Riepe mit einem geparkten VW Golf kollidiert und geflüchtet. Zwischen 13.45 Uhr und 16.45 Uhr stieß der Unbekannte mit einem mutmaßlich größeren Kraftfahrzeug gegen einen schwarzen VW Golf, der in der Benzstraße am Straßenrand geparkt war. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich/Schirum - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Schirum sind am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnsisen wollte gegen 13.20 Uhr ein 30 Jahre alter Volvo-Fahrer von einem Firmengelände an der Tjüchkampstraße auf die Fahrbahn fahren und übersah dabei einen von links kommenden 42-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zum Umfall. Der Opel-Fahrer und sein 32-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

