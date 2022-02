Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn/Bagband - Baum stürzte auf Lkw +++ Ihlow/Riepe - Spiegelunfall +++ Hinte - Unfallflucht +++ Großheide - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn/Bagband - Baum stürzte auf Lkw

Am Donnerstagmorgen ist in Bagband ein Lkw von einem umgestürzten Baum getroffen worden. Gegen 7 Uhr war ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Lastwagen mit Auflieger auf der Auricher Landstraße in Richtung Aurich unterwegs, als sturmbedingt ein massiver Baum auf die Fahrbahn stürzte. Der Lkw wurde von dem Baum getroffen und war nicht mehr fahrbereit. Der 53-jährige Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppunternehmen musste den Lkw bergen.

Ihlow/Riepe - Spiegelunfall

In Riepe sind am Mittwochabend zwei Autos an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Gegen 19 Uhr geriet auf der Friesenstraße in Richtung Autobahn nach ersten Erkenntnissen der Fahrer eines roten Citroen auf die Gegenfahrbahn und touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Unfall ereignete sich in Höhe eines dortigen Supermarkts. Der beteiligte Fahrzeugführer, der in Richtung Ochtelbur fuhr und dessen Außenspiegel vermutlich ebenfalls beschädigt ist, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Hinte - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochabend in Hinte. Gegen 20.10 Uhr war auf der Landesstraße ein 24-jähriger Audi-Fahrer in Richtung Emden unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam und auf seine Fahrspur geriet. Der 24-Jährige musste auf den Grünstreifen ausweichen und geriet dabei in einen Graben. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Groß Midlum fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Audi musste abgeschleppt werden. Hinweise auf den unbekannten Autofahrer nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Großheide - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

In Großheide ist am Montagabend ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 20.50 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein BMW-Fahrer auf der Großheider Straße in Richtung Berumbur. Aus bislang unbekannter Ursache kam er etwa in Höhe der Einmündung Neue Drift nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Es entstand Sachschaden. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

