Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auto wurde von Windböe erfasst +++ Großefehn - Transporter von Fahrbahn abgekommen +++ Lütetsburg - Zusammenstoß auf der Küstenbahnstraße

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auto wurde von Windböe erfasst

Am Dienstag kam es in Südbrookmerland zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15 Uhr war eine 45 Jahre alte Frau mit einem Smart auf dem Langen Weg in Fahrtrichtung Großes Meer unterwegs, als ihr Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen von einer Windböe erfasst wurde. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Smart war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Großefehn - Transporter von Fahrbahn abgekommen

Ein Mercedes Transporter ist am Dienstag in Großefehn von der Fahrbahn abgekommen. Der 31-Jährige war gegen 11.15 Uhr auf dem Postweg in Richtung Strackholt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen musste der 31-Jährige nach rechts ausweichen, weil ein entgegenkommender roter Lkw auf die Gegenfahrspur geriet. Der Transporter landete in einem Graben und prallte seitlich gegen mehrere Bäume am Straßenrand. Der 31-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer des roten Lkw unter Telefon 04941 606215.

Lütetsburg - Zusammenstoß auf der Küstenbahnstraße

Auf der Küstenbahnstraße (L6) in Lütetsburg ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall. Eine 71 Jahre alte Dacia-Fahrerin kam gegen 17.15 Uhr aus dem Kolkbrücker Weg und missachtete nach ersten Erkenntnissen an der Einmündung zur Küstenbahnstraße die Vorfahrt einer 20-jährigen VW-Fahrerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 20-jährige Frau im VW wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

