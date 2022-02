Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen +++ Blomberg - Auto kollidiert mit Traktor

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Sonntag in Friedeburg von der Fahrbahn abgekommen. Die 31-Jährige war mit einem Opel gegen 12.40 Uhr auf der Upschörter Straße in Richtung Upschört unterwegs. Sie wollte offenbar einem Tier ausweichen und machte eine Vollbremsung. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Blomberg - Auto kollidiert mit Traktor

In Blomberg ist am Montag ein Auto mit einem Traktor kollidiert. Gegen 11.40 Uhr war eine 75 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Raiffeisenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Als sie die Hauptstraße in Richtung Mühlenstraße überquerte, stieß sie im Kreuzungsbereich mit einem von links kommenden 71 Jahre alten Traktorfahrer zusammen. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell