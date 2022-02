Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unbekannte griffen Mann an

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Unbekannte griffen Mann an

Eine bislang unbekannte Personengruppe hat am Sonntag, 06.02.2022, einen 23-jährigen Mann in Aurich angegriffen. Das mutmaßliche Opfer lief nach ersten Erkenntnissen gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf dem Grünen Weg in Richtung Hafen, als in Höhe der dortigen Brücke ein Auto neben ihm hielt. Die Insassen des Fahrzeugs sollen den 23-Jährigen aufgefordert haben, seine Wertsachen herauszugeben. Im weiteren Verlauf sollen die Männer aus dem Fahrzeug ausgestiegen und den 23-Jährigen mit Tritten, Schlägen und einer Glasflasche attackiert haben. Das Opfer konnte flüchten, wurde aber verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um fünf bis sechs Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren handeln. Einer von ihnen wird beschrieben als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit einem schmalen Körperbau und einem dunklen Vollbart. Die Männer waren nach ersten Erkenntnissen mit einem silbernen Familien-Van, möglicherweise einem VW, unterwegs. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell