Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 13.02.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperliche Auseinandersetzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Kräfte der Polizei Aurich zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Emder Straße in Aurich gerufen. Vor einem Schnellrestaurant kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 26-jährigen Auricher und einem 26-Jährigen aus Moormerland, welche in eine Rangelei übergingen. Nach gegenseitigem Schubsen fiel der Moormerländer zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in die UEK Aurich verbracht. Der Auricher muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Pewsum - Erhebliche Verschmutzungen nach Verkehrsunfall unter Alkohol Über 6000 Euro Sachschaden und die Verursachung einer Ölverschmutzung waren unter anderem die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend in Pewsum ereignete. Damit nicht genug. Der Verursacher, stark unter Alkoholeinfluss stehend, beging auch noch eine Unfallflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Ein 53-jähriger befuhr mit einem Opel Zafira die Burgstraße in Richtung Manningastraße. Mit dem PKW stieß er gegen einen Metallpoller, der am Straßenrand stand. Dieser wurde komplett überfahren und riss die Ölwanne auf. Der Mann fuhr im Ort weiter, so dass erhebliche Teile der Fahrbahn verunreinigt wurden, auch geriet Öl in die Oberflächenentwässerung. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der PKW- Fahrer dann angetroffen werden. Er zeigte sich uneinsichtig und war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und Strafverfahren wegen Trunkenheit / Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Dornumersiel - Sachbeschädigung oder versuchter Einbruch Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde die Polizei aufgrund eines beschädigten Gartentores nach Dornumersiel in die sogenannte "Rammsiedlung" in die Straße "Vor dem Anker" gerufen. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass neben dem beschädigten Gartentor auch noch eine Scheibe des Ferienhauses zersplittert war. An eine Hausmauer war noch eine Leiter angelehnt. Ein Einstieg in das Haus war aber nicht erfolgt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931/921115 oder bei der Polizeistation Dornum unter 04933/992750 zu melden.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr kontrollierte die Polizei in der Finkenburgstraße in Wittmund einen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrzeugführer aus Aurich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde beendet.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Nachtrag für Samstag, 12.02.2022

Landkreis Wittmund

Friedeburg - Sachbeschädigung an Kfz

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines beschädigten Motorrads nach Friedeburg in die Straße Hoher Weg gerufen. In der Nacht zuvor wurde ein dort abgestelltes Motorrad der Marke KTM angegangen. Hierbei wurde ein Benzinschlauch beschädigt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittmund unter 04462/9110 in Verbindung zu setzen.

Wittmund - Diebstahl von Gullydeckel

Am Samstagvormittag wird der Polizei Wittmund mitgeteilt, dass in der Langeoogstraße diverse Gullydeckel fehlen würden. Vor Ort musste festgestellt werden, dass insgesamt vier Gullydeckel entwendet wurde. Die Schadenshöhe wird auf etwa 200 Euro geschätzt.Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittmund unter 04462/9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell