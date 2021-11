Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rettungssanitäter angegriffen

Rudolstadt (ots)

Sonntagnachmittag griff ein 31-jähriger Patient einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Rettungswagen am Markt in Rudolstadt an. Er packte den Sanitäter am Arm und drohte ihm mit Schlägen. Nur mit großer Kraft konnte sich der Rettungssanitäter vom Griff des Patienten befreien. Ihm eilte ein Kollege zu Hilfe. Der Patient wurde im Anschluss in die Thüringenklinik Saalfeld verbracht. Grund für den Gewaltausbruch könnte der Konsum von Betäubungsmitteln sein, der mittels Drogenvortest festgestellt werden konnte. Der Angreifer erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell