Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weidezaun beschädigt

Probstzella (ots)

In den Nächten innerhalb der vergangenen Woche begab sich ein Unbekannter mehrfach zu einer Pferdekoppel in Probstzella und öffnete den Weidezaun, so dass die Pferde frei herum laufen konnten. Diese mussten immer wieder eingefangen werden. Weiterhin beschädigte und entwendete der Unbekannte mehrere Isolatoren vom Weidezaun, was zur Folge hat, dass die Koppel vorerst nicht mehr geschlossen werden kann. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

