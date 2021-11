Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Saalfeld (ots)

Samstagmorgen wurde die Polizei informiert, dass Unbekannte die Außenwände eines Getränkehandels, sowie die Frontseite der gegenüberliegenden Supermarkt-Filiale in der Hannostraße in Saalfeld mit Graffiti besprüht hatten. Nach weiterer Nachschau stellten die Beamten weitere Schmierereien am Einkaufswagen-Unterstand des Supermarktes sowie am Buswartehäuschen in der Fingersteinstraße fest. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

