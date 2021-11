Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat aus Wand gerissen

Schalkau (ots)

Bislang unbekannte Diebe rissen am Samstag, gegen 06:10 Uhr einen Zigarettenautomat von der Hauswand einer Gaststätte im Ratsgässchen in Schalkau. Anschließend flüchteten sie mit den Fahrzeugen in unbekannte Richtung und ließen den Automat auf der Straße zurück. Durch den Lärm wurden Anwohner aufmerksam und verständigten die Polizei. Die PI Sonneberg nahm die Ermittlungen auf und bitten um Zeugenhinweise, welche sachdienliche Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen im Umkreis geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell