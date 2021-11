Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht in Schleiz gesucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 11:15 Uhr parkte eine 60-jährige Fahrerin ihren blauen Nissan Qashqai auf dem Parkplatz beim Kaufland in der Oettersdorfer Straße. Sie parkte ganz in der Nähe des Eingangs zum Verbauchermarkt. Als sie gegen 13:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie Unfallschäden am Fahrzeug fest. Der Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro am Stoßfänger vorn.

Zeugen zum Vorfall werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter 03663/4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell