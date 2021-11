Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Wochenende konnte die Polizei zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis im Stadtgebiet feststellen. Am Freitagnachmittag konnte ein 44-jähriger Saalfelder, der zusätzlich per Haftbefehl gesucht wurde, in der Kulmbacher Straße mit seinem Pkw fahrend festgestellt werden. Am Sonntagmorgen wurde eine 46-jährige Frau aus Goßwitz auf dem Weg nach Hause auf einem Feldweg beim Fahren ohne Fahrerlaubnis ertappt. In beiden Fällen wurde zusätzlich eine Blutentnahme durchgeführt, da die Fahrzeugführer jeweils unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Da es sich um Wiederholungstäter handelte, wurden die Fahrzeuge durch die Polizei beschlagnahmt.

