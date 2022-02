Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 12.02.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Trunkenheit im Straßenverkehr Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Pkw VW Golf in der Straße Am Ostbahnhof in Aurich durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung konnte bei dem jungen Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille. Dem Auricher wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Großefehn - Unfallverursacher entfernt sich Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde an der Leerer Landstraße 29 in Timmel der linke Außenspiegel eines silberfarbenen Transporters mit Auricher Ortskennung beschädigt. Der Opel Vivaro war dort ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellt worden. Vermutlich entstand der Unfallschaden durch das Vorbeifahren eines anderen Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Aurich - Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall mit Pkw Auf der Oldersumer Straße in Aurich kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 21-Jährige aus Aurich war mit seinem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg der Oldersumer Straße in Fahrtrichtung Ihlow unterwegs. In Höhe der Hausnummer 200 querte er plötzlich die Fahrbahn und wurde von dem Pkw VW Golf eines 48-Jährigen erfasst, welcher ebenfalls in Richtung Ihlow fuhr. Der Auricher konnte einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die UEK Aurich transportiert. Sein Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeug entstand ein Schaden im mittlerer, vierstelliger Höhe.

Aurich - Unfall beim Ausparken verursacht und geflüchtet Am Freitagabend, in der Zeit von 20:40 Uhr bis 21:00 Uhr, wurde am Georgswall in Aurich ein schwarzer VW Passat mit Auricher Ortskennung am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Der Pkw war durch den 20-jährigen Halter ordnungsgemäß in einer der dortigen Parkbuchten geparkt worden. Vermutlich entstand der Schaden beim Ausparken eines neben ihm stehenden Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Am Pkw entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Kriminalitätsbekämpfung

Aurich - Ladendiebstahl Am Freitagabend betrat ein 32-jähriger aus Litauen einen Verbrauchermarkt in der Wallinghausener Straße in Aurich. Der Mann nahm zwei Flaschen Alkohol und Lebensmittel aus den Regalen und passierte den Kassenbereich, ohne die Sachen, im Wert einer niedrigen, zweistelligen Summe, zu bezahlen. Dies sah eine 58-jährige Mitarbeiterin des Marktes, sprach den Mann an und hielt ihn fest. Daraufhin riss er sich los und schubste die Mitarbeiterin zur Seite. Zusammen mit einer 36-jährigen Angestellten konnte der Mann gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Es wurde dabei niemand verletzt. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 32-Jährige muss sich nun für sein Handeln strafrechtlich verantworten.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Großheide - Zeugen zur Unfallflucht gesucht Am Freitag, 11.02.2022, kam es gegen 15 Uhr in Großheide auf dem Schulweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Transporter mit angehängtem Bauwagen. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Großheider Straße. Während eines Überholvorgangs kam es dann zu einer Berührung der Fahrzeuge. Weiterhin ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein weißer Mercedes an dem Unfall beteiligt gewesen, da dieser während der Überholvorgangs aus dem Kirchweg auf den Schulweg in Richtung Eversmeer einfuhr. Der Fahrer des weißen Mercedes entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem weißen Mercedes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter 04931/9210 zu melden. Insbesondere wird eine Frau mit einem dunklen VW Beetle von der Polizei als Zeugin gesucht.

Rechtsupweg - Unfallflucht

Bereits am Mittwoch, 09.02.2022, kam es gegen 07:30 Uhr in Rechtsupweg auf der Leezdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Transportern. Im Begegnungsverkehr berührten sich die beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln. Ein weißer Kleintransporter entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort und setzte seine Fahrt in Richtung Halbemond fort. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 16:15 Uhr kontrollierte die Polizei in der Straße Goosbarg in Norden einen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeugführer aus Großheide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell