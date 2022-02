Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Münkeboe - Radfahrer tödlich verunglückt +++ Wiesmoor - Carport brannte

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Münkeboe - Radfahrer tödlich verunglückt

In Münkeboe ist am Samstagabend ein Radfahrer tödlich verunglückt. Der 53 Jahre alte Mann fuhr mit einem Pedelec gegen 23.30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang der Upender Straße. In einer Kurve kam er nach bisherigem Erkenntnisstand alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte in einen wasserführenden Graben. Der Mann wurde von Kräften der Feuerwehr leblos aus dem Wasser geborgen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte die Notärztin vor Ort nur noch den Tod des 53-jährigen Mannes feststellen.

Brandgeschehen

Wiesmoor - Carport brannte

In Wiesmoor hat am Sonntagmorgen ein Carport gebrannt. Gegen 8.15 Uhr wurde der Leitstelle ein Brandgeschehen in der Straße Osterende gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einem Grundstück aus noch ungeklärter Ursache ein Carport in Vollbrand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Carport wurde vollständig zerstört und ein davor geparktes Auto durch die Hitze beschädigt. Das angrenzende Wohnhaus nahm keinen Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell