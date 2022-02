Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Altreifen auf Grundstück entsorgt +++ Aurich - Radfahrerin bei Unfall verletzt +++ Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Altreifen auf Grundstück entsorgt

Ein Unbekannter hat in Norden unerlaubt alte Autoreifen in einem fremden Vorgarten entsorgt. Am Mittwoch, 09.02.2022, fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 12 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person in der Fichtenstaße mit einem blauweißen Kastenwagen vor, lud auf einem Privatgrundstück 15 Altreifen samt Felgen ab und fuhr davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in Aurich auf der Egelser Straße. Gegen 8 Uhr wollte eine 19 Jahre alte Fahrradfahrerin die Egelser Straße in Höhe Wallinghausener Straße überqueren und übersah dabei offenbar eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die 19-Jährige stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend in Aurich kopfüber in einem Graben gelandet. Der Mann fuhr gegen 20 Uhr mit einem Volvo auf der Straße im Extumer Moor in Richtung Heuweg. In einer Kurve kam er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abkam und landete im Graben. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

