Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallbeteiligter gesucht- Moped-Fahrer landet im Graben

Löhne (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einem Unfallbeteiligten auf der Knickstraße in Löhne. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 17-Jähriger Moped-Fahrer mit seiner blauen Simson am frühen Donnerstagmorgen gegen 07.35 Uhr die Knickstraße in Richtung Koblenzer Straße. Einige Meter hinter der Hausnummer 4 wurde der Vlothoer von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer überholt. Während des Überholvorganges fuhr der Unbekannte bis auf eine ganz kurze Distanz an den Moped-Fahrer ran und drängte ihn anschließend beim Wiedereinscheren ab. Hierbei verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Das Moped schleuderte noch einige Meter über die Knickstraße und der Fahrer flog in den seitlichen Straßengraben. Hierbei wurde der Vlothoer leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich, nach ersten Angaben, um einen silbernen Transporter mit einem orange-farbigen Logo gehandelt haben. Am Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt von ein Anhänger. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesem Unfall und bittet den Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen die Angaben zu dem Beteiligten machen können, sich zu melden. Sie erreichen das Kommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell