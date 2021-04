Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge - Gasflasche in Gartenhütte explodiert

Berge (ots)

In einer Gartenhütte am Fürstenauer Damm explodierte am Donnerstagabend eine Gasflasche. Der Eigentümer hatte die Flasche gegen 18.30 Uhr an einem Terrassenofen angeschlossen und aufgedreht. Als die Gasflasche ca. drei Stunden später explodierte, gelang es dem Mann diese aus der Hütte zu schaffen und den Brand vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Berge und der Polizei zu löschen. Verletzt wurde niemand. An der Gartenhütte entstand ein Sachschaden, der noch nicht näher beziffert werden kann.

