Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Spaziergänger und Autofahrer geraten in Streit - Ermittlungen dauern an

Bünde (ots)

(jd) Die Besetzung eines Streifenwagens erhielt am Mittwoch (25.8.), um 22.47 Uhr den Einsatz Streitigkeiten in der Straße Wehrbreede. Dort angekommen erwarteten die Beamten ein 41-jähriger Spaziergänger sowie ein 49-jähriger Autofahrer. Der 41-Jährige Bünder gab an, dass er mit seinen Hunden entlang der Wehrbreede in Richtung Lübbecker Straße gegangen sei und der 49-jährige, ebenfalls aus Bünde stammende Fahrzeugführer, mit seinem Mercedes sehr dicht an ihn herangefahren sei. Dabei habe die Motorhaube den Spaziergänger berührt. Anschließend kam es zu wechselseitigen Beleidigungen zwischen den beiden Beteiligten. Der Mercedesfahrer hingegen schilderte den Beamten gegenüber, dass er die Fahrbahn befahren solle und mittels Hupen den Mann auf sich aufmerksam machen wollte, zu einer Berührung sei es nicht gekommen. Beide Männer stellten Strafanzeige gegen den jeweils anderen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

