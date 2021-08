Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Omnibus- Zusammenstoß in der Einmündung

Bünde (ots)

(sls) Auf der Fahrenkampstraße in Bünde kam es am Donnerstagmittag (26.8.) zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Toyota Lexus verletzt wurde. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 50-jähriger Busfahrer aus Versmold mit seinem leeren Kraftomnibus die Fahrenkampstraße in Richtung Südring. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte der 21-jährige Fahrer des Toyota Lexus von der Lortzigstraße aus die Fahrenkampstraße in Richtung Schubertstraße zu überqueren. Der Omnibusfahrer übersah den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten (Rechts vor Links) 21-Jährigen aus Bünde so dass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Bünder wurde durch die Kollision im Bereich von Knie und Armen leicht verletzt, so dass er sich selbständig in ärztliche Behandlung begibt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell